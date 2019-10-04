Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко объяснил, что может стать гарантией мира в Донбассе

Пристайко объяснил, что может стать гарантией мира в Донбассе - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 06:59

Глава МИД убежден, что гарантии мира может предоставить только тот, кто контролирует территории в Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что гарантией мира в Донбассе являются ВСУ и Нацполиция, а не формула Штайнмайера. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

По его словам, формула Штайнмайера, переговоры трехсторонней контактной группы в Минске или в норманнском формате не дают гарантий того, что наступит мир в Донбассе, однако могут стать путем для этого.

Читайте также: Согласование формулы Штайнмайера: что говорят жители в оккупации

Говоря о том, можно ли гарантировать безопасность людям, которые в результате отведения ВСУ от линии разграничения окажутся в серой зоне, Пристайко подчеркнул: "Нет гарантий, реалистами надо быть".

Он считает, что гарантии может предоставить только тот, кто контролирует территории. "Можно обеспечить полный мир и порядок на территории нашей, если туда заходят наши войска, наша полиция, наше государство в полном объеме. Это единственная гарантия 100%", - объяснил Пристайко.

Министр отметил, что нужно учитывать то, что сейчас этого достичь пока "не можем".

"Мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100%  гарантий", - добавил Пристайко.

  • Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Напишите нам
Донбасс формула штайнмайера мир вадим пристайко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 