Пристайко объяснил, что может стать гарантией мира в Донбассе

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что гарантией мира в Донбассе являются ВСУ и Нацполиция, а не формула Штайнмайера. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

По его словам, формула Штайнмайера, переговоры трехсторонней контактной группы в Минске или в норманнском формате не дают гарантий того, что наступит мир в Донбассе, однако могут стать путем для этого.

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Говоря о том, можно ли гарантировать безопасность людям, которые в результате отведения ВСУ от линии разграничения окажутся в серой зоне, Пристайко подчеркнул: "Нет гарантий, реалистами надо быть".

Он считает, что гарантии может предоставить только тот, кто контролирует территории. "Можно обеспечить полный мир и порядок на территории нашей, если туда заходят наши войска, наша полиция, наше государство в полном объеме. Это единственная гарантия 100%", - объяснил Пристайко.

Министр отметил, что нужно учитывать то, что сейчас этого достичь пока "не можем".

"Мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100% гарантий", - добавил Пристайко.