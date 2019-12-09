Пристайко озвучил основную позицию Украины на нормандском саммите

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции Украины во время нормандского саммита 9 декабря, который состоится в Париже. Об этом он написал в Twitter.

По словам Пристайко, полное и постоянное прекращение огня, контроль на границей, разоружение и выведение незаконных вооруженных формирований, местные выборы по закону Украины - это "основные элементы позиции на завтра".

"Нет значение, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - уточнил министр.

Основная красная линия, по словам Пристайко, от которой не отступит украинская сторона – это "международно признанная государственная граница Украины".

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны попробуют в очередной раз прекратить российско-украинскую войну .

Президент Владимир Зеленский заявляет, что будет добиваться мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.



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