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Пристайко озвучил основную позицию Украины на нормандском саммите

Пристайко озвучил основную позицию Украины на нормандском саммите - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
09.12.2019, 06:15

Среди основных элементов позиции Украины, по словам главы МИД: прекращение огня, контроль над границей, а также выведение боевиков

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции Украины во время нормандского саммита 9 декабря, который состоится в Париже. Об этом он написал в Twitter.

По словам Пристайко, полное и постоянное прекращение огня, контроль на границей, разоружение и выведение незаконных вооруженных формирований, местные выборы по закону Украины - это "основные элементы позиции на завтра". 

"Нет значение, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - уточнил министр.

Основная красная линия, по словам Пристайко, от которой не отступит украинская сторона – это "международно признанная государственная граница Украины".

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