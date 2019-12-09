Пристайко озвучил основную позицию Украины на нормандском саммите

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции Украины во время нормандского саммита 9 декабря, который состоится в Париже. Об этом он написал в Twitter.
По словам Пристайко, полное и постоянное прекращение огня, контроль на границей, разоружение и выведение незаконных вооруженных формирований, местные выборы по закону Украины - это "основные элементы позиции на завтра".
"Нет значение, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - уточнил министр.
Основная красная линия, по словам Пристайко, от которой не отступит украинская сторона – это "международно признанная государственная граница Украины".
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