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Пристайко сообщил, готовятся ли альтернативы минским соглашениям

Пристайко сообщил, готовятся ли альтернативы минским соглашениям - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.11.2019, 07:45

Глава МИД отметил, что в минских соглашениях "есть вещи, которые надо адаптировать"

По состоянию на сегодня альтернативы минским соглашениям не готовятся. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - отметил Пристайко.

Отвечая на вопрос, могут ли быть на нормандском саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об особом статусе Донбасса, будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: "То, что вы говорите - это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать".

Он считает, что "в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены".

  • 14 ноября Пристайко заявил, что в случае, если встреча в нормандском формате не даст результатов, Украина может поставить вопрос о выходе из минского процесса.

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Донбасс минские соглашения вадим пристайко
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