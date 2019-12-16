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Пристайко: США согласовали нового посла Украины

Пристайко: США согласовали нового посла Украины - Фото
Владимир Ельченко (Фото - EPA)
16.12.2019, 09:57

Кандидатуру Ельченко предложили два месяца назад

Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы уже получили агреман", - сообщил Пристайко.

Агреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипмиссии другого государства.

По его словам, кандидатура Ельченко была предложена Украиной два месяца назад.

Ельченко родился 27 июня 1959 года. Его дипломатическая карьера началась в 1981 году в отделе государственного протокола МИД Украины. Занимал должности замглавы МИД, госсекретаря МИД, с 2010 по 2015 год - посол Украины в России, с 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

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