Пристайко: США согласовали нового посла Украины

Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Мы уже получили агреман", - сообщил Пристайко.
По его словам, кандидатура Ельченко была предложена Украиной два месяца назад.
Ельченко родился 27 июня 1959 года. Его дипломатическая карьера началась в 1981 году в отделе государственного протокола МИД Украины. Занимал должности замглавы МИД, госсекретаря МИД, с 2010 по 2015 год - посол Украины в России, с 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.
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