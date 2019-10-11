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Пристайко о Донбассе: Углубляемся в сценарий Приднестровья

Пристайко о Донбассе: Углубляемся в сценарий Приднестровья - Фото
Вадим Пристайко (Фото - YES©2019. Фотограф Сергей Ильин)
11.10.2019, 15:22

Глава МИД считает, что без решительных шагов Киева оккупированные территории будут "все дальше и дальше углубляться в советское прошлое"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Радио Свобода сообщил, что в Донбассе есть тенденции, которые могут привести к замороженному конфликту, как это было в Приднестровье.

"Мы в первые дни нападения на нас России осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле… Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона", - рассказал глава МИД.

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Пристайко считает, что, необходимо предпринимать "резкие движения и последние попытки", чтобы не упустить эти территории.

"Если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразования, которые называются "ЛНР", "ДНР", будут все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина", - подытожил министр иностранных дел.

Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский сейчас делает "возможно, последнюю попытку", чтобы этого сценария не допустить.

  • Вчера Зеленский заявил, что если нормандский формат не сработает на ближайшем саммите, то Украина больше к нему не вернется - и начнет искать план Б.

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Донбасс приднестровье вадим пристайко
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