Пристайко: Верим в возможность завершить обмен "всех на всех"

Вадим Пристайко (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Украина готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет "массовым". Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на пресс-конференции в Праге, сообщает Укринформ.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

Глава МИД надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".

По его словам, этот вопрос, 3 февраля обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит "очень большой список" на обмен людьми, который будет проходить в два этапа.

Читайте также: Большой обмен. Сегодня Москва должна вернуть заложников - хроника