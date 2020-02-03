Украина готовит большой список на обмен людьми - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украина готовит "очень большой список" на обмен людьми, который будет проходить в два этапа. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, в формате Трехсторонней группы продолжается обсуждение обмена людей, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. "Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, и он будет согласовываться в Минске", - сказал Зеленский.

В ближайшее время, по словам главы государства, будут определены даты по первой части украинских пленных. "Почему первой - потому что там очень много людей. Второй трек - это разговор с российской стороной по поводу обмена пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ", - сказал президент.

Зеленский отметил, что большинство людей, которые находятся в РФ и о которых идет обсуждение с российской стороной это - крымские татары.

29 декабря 2019 года родственники и представители власти встречали спецборт с 76-ю освобожденными из плена украинцами , который прилетел из Краматорска. Эти 76 человек незаконно удерживались боевиками на временно оккупированных территориях Донбасса. Из тюрем на территории России Кремль для обмена не выпустил ни одного украинского политзаключенного. На временно оккупированные территории отправились 124 человека, которых запросили Россия и контролируемые ею террористы с Донбасса.

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