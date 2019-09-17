Пристайко впервые поговорил по телефону с Помпео: о чем шла речь

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Соединенные Штаты Америки намерены и впредь поддерживать важные реформы в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Вадимом Пристайко, говорится в официальном сообщении Государственного департамента США.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины в продвижении критически важных реформ с целью преодоления коррупции, укрепления верховенства права и содействия развитию экономической среды, способствующей конкуренции и инвестициям", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе отметили, что Помпео выразил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это был первый телефонный разговор Помпео с Пристайко на должности главы МИД Украины.

Ранее сегодня Пристайко назвал нежизнеспособной формулу обмена пленны х "всех на всех".

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