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Глава МИД раскритиковал формулу обмена "всех на всех"

Глава МИД раскритиковал формулу обмена "всех на всех" - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 09:23

Вадим Пристайко объяснил, в чем сложность обмена "всех на всех"

Формула "всех на всех" при обмене пленных не является жизнеспособной. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV.

"Есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не жизнеспособна. Потому, что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена. А на самом деле они не имеют никакого отношения к конфликту, тогда эти списки не согласуются", - подчеркнул Пристайко.

Глава МИД отметил, что серьезная проблема – это пропавшие без вести, их насчитывается около 400-500 человек.

"Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить", - сказал министр.

Он добавил, что на подконтрольной Украине территории это делают международные организации, например Красный Крест.

Пристайко уточнил, что за пять лет войны боевики ни разу не допустили представителей Красного Креста для проверки данных о пропавших без вести и тех, кто находится в тюрьмах временно оккупированного Донбасса.

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Владимир Зеленский обмен вадим пристайко формула "всех на всех"
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