Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко: Я был готов к отставке, как только вступил в должность

Пристайко: Я был готов к отставке, как только вступил в должность - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.02.2020, 00:52

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готов к решению о его возможной отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Об этом он сказал в интервью на телеканале Украина 24.

"Если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала, еще прийдя на эту должность", - сказал он.

Пристайко сказал, что был послом в НАТО, когда президент Зеленский предложил ему пост министра иностранных дел: "Это честь, но, учитывая 25+ лет карьеры, я знаю, как часто и быстро меняются министры. Поэтому готовность есть всегда".

Пристайко также добавил, что не доволен ни своей работой, ни работой коллег. Он считает, что пока не закончилась война, пока страна остается одной из самых бедных в Европе, он не может позволить ни себе, ни своим коллегам в министерстве считать, что работа выполняется нормально.

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

Читайте также: ZN: Гончарук и Зеленский поругались из-за Коломойского

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
отставка вадим пристайко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 