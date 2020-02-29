Пристайко: Я был готов к отставке, как только вступил в должность

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Об этом он сказал в интервью на телеканале Украина 24.

"Если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала, еще прийдя на эту должность", - сказал он.

Пристайко сказал, что был послом в НАТО, когда президент Зеленский предложил ему пост министра иностранных дел: "Это честь, но, учитывая 25+ лет карьеры, я знаю, как часто и быстро меняются министры. Поэтому готовность есть всегда".

Пристайко также добавил, что не доволен ни своей работой, ни работой коллег. Он считает, что пока не закончилась война, пока страна остается одной из самых бедных в Европе, он не может позволить ни себе, ни своим коллегам в министерстве считать, что работа выполняется нормально.

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

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