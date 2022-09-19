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Присутствие России в Сирии стало "более агрессивным" после вторжения в Украину – ВВС США

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 22:29
Присутствие России в Сирии стало
Военные РФ в Сирии (Фото: Russian Embassy, Syria/Twitter)

Присутствие России в Сирии стало "более агрессивным" после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил командующий Центральным командованием Военно-воздушных сил США, которое курирует присутствие ВВС США на Ближнем востоке, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, передает CNN.

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"Российское присутствие в Сирии стало, я бы сказал, более агрессивным после вторжения в Украину", – сказал Гринкевич.

По его словам, американские силы наблюдают "усиление давления со стороны россиян как в воздухе, так и на земле".

"Откровенно говоря, нас немного беспокоит то, что у нас есть войска на земле и вооруженные российские самолеты, которые летают над ними", – сказал он.

Гринкевич считает, что за этой российской активностью стоят "некоторые лица из российского руководства, которые сейчас находятся в Сирии".

"Некоторые из этих российских генералов откровенно потерпели неудачу в Украине, и теперь они в Сирии, и, по моей оценке, они пытаются снова сделать себе имя и восстановить благоприятное положение в Вооруженных силах Российской Федерации. Я не думаю, что у них это получится, но именно это они и пытаются сделать", – добавил Гринкевич.

  • 7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.
  • По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.
  • В конце июня Сирия стала первой страной после России, которая признала "независимыми республиками" оккупированные РФ территории Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.
Оксана Житнюк
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ВВС США Сирия война армия рф агрессия рф
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