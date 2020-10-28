Притула о результатах выборов: Не то, чего я ждал, но и не трагедия вселенского масштаба

Телеведущий прокомментировал свое участие в местных выборах и их итоги

Кандидат в мэры Киева от партии Голос, телеведущий Сергей Притула рассказал о своем видении результатов местных выборов в Украине. По его словам, он ждал другой результат, но все равно благодарит и тех, кто голосовал за него, и тех, кто этого не сделал. Свое обращение он опубликовал в Facebook.

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"Моя первая мэрская компания закончилась. Не с тем результатом, который я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба!", – написал Притула.

Он отметил, что благодарен каждому, кто отдал свой голос за него и его команду в столичный горсовет, но также признателен и тем, кто за него не проголосовал, поскольку это значит, что впереди еще много работы, "чтобы достучаться до ваших сердец".

"Мы, не смотря на все, получили свою фракцию в Киевсовете. Мы завели туда людей, которые станут вашими голосами в борьбе с произволом коррупционеров и застройщиков. И я буду и в дальнейшем рассчитывать на ваше плечо в помощи в помощи нашим депутатам", – подчеркнул ведущий.

По словам Притулы, он прошел всю предвыборную кампанию "на ногах", поскольку из каналов коммуникации ему были доступны только соцсети и личное общение.

Кандидат от Голоса поздравил Виталия Кличко с победой и отметил, что "очень грустно констатировать тот факт, что на седьмом году войны, в столице воюющей страны возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политической силы, это холодный душ для нашего общества".

11 августа 2020 года стало известно, что Притула идет в мэры Киева.

17 сентября экс-глава государственной таможенной службы, идущий на выборы в Киевсовет первым номером от партии Голос, Макс Нефьодов заявил, что Притула – не Зеленский, он не ведет во власть друзей или родственников.

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Дарья Мостовая

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