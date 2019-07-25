Привет Сталину. В Москве прошла волна репрессий против оппозиции

Протест в Москве (фото - Facebook)

Вечером 24 июля в Москве начались обыски у кандидатов в депутаты Московской городской думы, муниципальных депутатов и активистов фонда оппозиционера Алексея Навального. Силовики приходили к людям домой в темное время суток, несколько человек вызвали на допросы, открыли уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избиркомов", пишет Медуза.

Ранее у своего дома был задержан сам Навальный: его снова арестовали.

Репрессии связаны с выборами в городскую думу российской столицы (запланированы на 8 сентября) и прошедшими на днях массовыми протестами избирателей.

Выборы там проходят по мажоритарной системе. Выдвиженцы от парламентских партий регистрируются без помех, всем остальным необходимо собрать за свое выдвижение определенное количество подписей избирателей округа. Это были вынуждены делать как "независимые" кандидаты, так и кандидаты от путинской Единой России. Якобы из-за низкой популярности партии власти в Москве, они поголовно идут в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

Как пишет источник, в подписных листах практически у всех кандидатов не от власти избирком нашел различные "нарушения", тогда как подписи за едросов сомнению не подвергаются.

Такие действия властей вызвали массовые протесты избирателей. Теперь власти обвиняют в воспрепятствовании проведению выборов организаторов этих протестов.

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