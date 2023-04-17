Признания вагнеровцев. Украина начала расследовать данные из видео о военных преступлениях

Офис генпрокурора заявил, что проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками российской террористической организации Группа Вагнера.

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В ОГП отметили, что в одном из Telegram-каналов было опубликовано интервью с участниками Группы Вагнера, во время которого они рассказали об убийствах гражданских лиц, в том числе детей, а также военнопленных Вооруженных Сил Украины.



В единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по изложенным россиянами фактам по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В интервью российскому проекту Gulagu.net экс-командиры российской террористической организации Группа Вагнера рассказали о массовых убийствах гражданских и военнопленных украинцев, зверствах и других военных преступлениях, совершенных по приказам своего главаря Евгения Пригожина. Полное видео на 67 минут со всеми показаниями доступно здесь.

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Оксана Житнюк

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