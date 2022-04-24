UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Призыв в армию РФ в оккупированных районах нарушает международное право: разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 00:27
Призыв в армию РФ в оккупированных районах нарушает международное право: разведка Британии - Фото
Фото: ГУР МО

Мобилизация Россией украинцев во временно оккупированных районах является нарушением Женевской конвенции. Об этом говорится в отчете британской разведки за 23 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, Главное управление разведки и Генеральный штаб Украины обвинили Россию в планировании призыва на военную службу украинских гражданских лиц из оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей.

В статье 51 Женевской конвенции говорится, что оккупирующая держава не принуждает оккупированных лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Никакое давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного призыва, не допускаются.

"Любое зачисление украинских гражданских лиц в российские вооруженные силы, даже если оно представлено Россией как добровольная или военная служба в соответствии с российским законодательством, будет представлять собой нарушение статьи 51 Четвертой Женевской конвенции", – заявили в британской разведки.

Призыв в армию РФ в оккупированных районах нарушает международное право: разведка Британии
  • 23 апреля ГУР МО сообщило, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам.

Читайте также: Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
запорожская область разведка мобилизация харьковская область Херсонская область британская разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 