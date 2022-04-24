Призыв в армию РФ в оккупированных районах нарушает международное право: разведка Британии

Мобилизация Россией украинцев во временно оккупированных районах является нарушением Женевской конвенции. Об этом говорится в отчете британской разведки за 23 апреля.

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Как сообщается, Главное управление разведки и Генеральный штаб Украины обвинили Россию в планировании призыва на военную службу украинских гражданских лиц из оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей.

В статье 51 Женевской конвенции говорится, что оккупирующая держава не принуждает оккупированных лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Никакое давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного призыва, не допускаются.

"Любое зачисление украинских гражданских лиц в российские вооруженные силы, даже если оно представлено Россией как добровольная или военная служба в соответствии с российским законодательством, будет представлять собой нарушение статьи 51 Четвертой Женевской конвенции", – заявили в британской разведки.

23 апреля ГУР МО сообщило, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам.

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Наталия Медведева

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