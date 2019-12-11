Продление закона об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра

Верховная Рада намерена рассмотреть продление действия закона об особом статусе Донбасса на пленарном заседании 12 декабря. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, профильный комитет рассмотрит соответствующий законопроект №2569 на заседании в среду, 11 декабря. В то же время профильный подкомитет уже рекомендовал принять его за основу и в целом.
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