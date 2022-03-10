Продвижение оккупантов остановлено на всех направлениях – Генштаб

По состоянию на 12:00 силы обороны Украины приостановили продвижение наступательной операции российских оккупантов на всех направлениях. Враг успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции, пишут в Генштабе ВСУ.

Полесское направление. Оккупанты продолжают удерживать Полесское, Кухари, Бородянку, Андреевку, Мотыжин, Гореничи, Бучу и Демидов.

Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

Генштаб не исключает подготовки и проникновения диверсионно-разведывательных групп врага в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе Мощуна: россияне отброшены, населенный пункт освобожден от оккупантов.

Николаевское направление. Враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав и Таврийск.

Крымское направление. Зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой (БТРг) из состава 336 отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота ВС РФ.

ВАЖНО! В целях введения в заблуждение подразделений сил обороны Украины враг начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны!

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.