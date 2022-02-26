Программа, используемая агентами Кремля для меток, остановила операции в Украине

Программа Premise, по которой россияне расставляли люминесцентные метки по городам Украины, приостановила все операции в Украине, говорится в заявлении СЕО компании Мори Блэкмана.

"Сегодня в публикациях в социальных сетях Premise было идентифицировано, как инструмент, который российские войска используют для определения местоположения украинских целей. Это однозначно неправда. Premise не работает и не поддерживает российских военных или правительство. Наша основная забота – это безопасность и благосостояние украинского народа. В целях безопасности Premise приостановил все операции в Украине и внимательно следит за этой ситуацией по мере ее развития", – говорится в заявлении.

Приложение Premise было обнаружено у агентов Кремля, которые ставили люминесцентные метки в разных регионах страны, сообщали в Генштабе ВСУ в пятницу.

"Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам", – говорится в сообщении.

После этого в соцсетях начали жаловаться на приложение Premise, чтобы его удалили из AppStore и Google Play. Пользователь Александр Куц сделал инструкцию.

Напомним, городские власти Киева просят горожан при возможности проверить метки на крышах.

Катерина Амеліна

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