UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Проигрыш уже на лицах". Буданов объяснил изменения в риторике кремлевских пропагандистов

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 15:15
Кирилл Буданов (Скриншот)

Кремлевские пропагандисты осознали, что Россия не сможет победить в войне, которую она развязала против Украины – сейчас речь идет о том, чтобы "не проиграть". Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Буданова, риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась в последние три месяца.

"Сначала они начали понемножку аккуратно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет. И сейчас они дошли до того, что про победу уже нет речи – лишь бы не проиграть. Но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лицах, это все вылезло вперед", – заявил начальник ГУР.

Он отметил, что еще некоторое время война будет трудной, но ее исход уже известен.

"Будут еще определенные тяжелые времена, но проигрыш России – это решенный вопрос. И они сами об этом прекрасно знают", – сказал Буданов.

Читайте также: Подоляк гарантирует, что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война победа Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 