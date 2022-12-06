"Проигрыш уже на лицах". Буданов объяснил изменения в риторике кремлевских пропагандистов

Кремлевские пропагандисты осознали, что Россия не сможет победить в войне, которую она развязала против Украины – сейчас речь идет о том, чтобы "не проиграть". Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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По словам Буданова, риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась в последние три месяца.

"Сначала они начали понемножку аккуратно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет. И сейчас они дошли до того, что про победу уже нет речи – лишь бы не проиграть. Но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лицах, это все вылезло вперед", – заявил начальник ГУР.

Он отметил, что еще некоторое время война будет трудной, но ее исход уже известен.

"Будут еще определенные тяжелые времена, но проигрыш России – это решенный вопрос. И они сами об этом прекрасно знают", – сказал Буданов.

В конце сентября Буданов заявлял, что война будет длиться "не так уж долго" и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.

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Наталія Медведєва

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