Производитель Javelin планирует почти вдвое увеличить производство – ожидает рост спроса

Производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайкле, передает Reuters.

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По словам Тайкле, цель компании – увеличить объем производства Javelin до 4000 единиц в год с 2100 в год в настоящее время.

Он отметил, что для такого увеличения объемов производства понадобится около двух лет.

На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил предприятие Lockheed в Алабаме, где делают оружие, производимое совместно Lockheed и Raytheon Technologies.

"Мы можем начать "разогреваться" прямо сейчас и немедленно наращивать производство, – сказал Тайкле. – Мы планируем на долгосрочную перспективу и не только Javelin".

Глава Lockheed Martin подчеркнул, что компания ожидает увеличения спроса на свою продукцию после войны на Украине – из-за угроз со стороны России и Китая.

7 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что для западных партнеров бои в Украине – интересный опыт, чтобы увидеть, как будет работать их оружие.

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Наталия Медведева

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