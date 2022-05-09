UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Производитель Javelin планирует почти вдвое увеличить производство – ожидает рост спроса

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 03:24
Производитель Javelin планирует почти вдвое увеличить производство – ожидает рост спроса - Фото
ПТРК Javelin (Фото: Ukraine. EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайкле, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Тайкле, цель компании – увеличить объем производства Javelin до 4000 единиц в год с 2100 в год в настоящее время. 

Он отметил, что для такого увеличения объемов производства понадобится около двух лет.

На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил предприятие Lockheed в Алабаме, где делают оружие, производимое совместно Lockheed и Raytheon Technologies.

"Мы можем начать "разогреваться" прямо сейчас и немедленно наращивать производство, – сказал Тайкле. – Мы планируем на долгосрочную перспективу и не только Javelin".

Глава Lockheed Martin подчеркнул, что компания ожидает увеличения спроса на свою продукцию после войны на Украине – из-за угроз со стороны России и Китая.

Читайте также: Башню танка вмяло в асфальт. Генштаб показал результат работы Javelin и NLAW – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Javelin Lockheed Martin оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 