Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 19:40

Прокурор в шоке от вердикта Маркиву, а адвокат хочет эмигрировать

Прокурор в шоке от вердикта Маркиву, а адвокат хочет эмигрировать - Фото
Адвокат Раффаэле Делла Валле (фото - facebook.com/nataliya.kudryk)

"Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан", - сказал адвокат нацгвардейца

Прокурор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам заключения, заявил, что удивлен таким суровым приговором суда, а защитник украинца вообще пригрозил эмигрировать из Италии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как известно, прокурор Андреа Дзанончелли просил суд дать Маркиву 17 лет заключения. Он мотивировал свое решение смягчающими обстоятельствами (Маркив не имел судимости, и хорошо себя вел во время процесса, - ред.).

Однако суд присяжных отверг эти обстоятельства и признал, что Маркив играл ключевую роль в убийстве итальянского репортера.

Как сообщает издание, адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, ему вызвали скорую.

Адвокат сказал, что это ему суд вынес вердикт, чтобы он эмигрировал из Италии. Делла Валле отметил, что не согласен с решением, назвав его нелогичным. Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "более компетентный судья".

"Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан. Впервые в Италии осудили иностранного солдата, который воевал за рубежом", - сказал Делла Валле.

Сегодня в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Виталий Маркив, Андреа Дзанончелли, Раффаэле Делла Валле
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 