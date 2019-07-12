Прокурор в шоке от вердикта Маркиву, а адвокат хочет эмигрировать

Адвокат Раффаэле Делла Валле (фото - facebook.com/nataliya.kudryk)

Прокурор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам заключения, заявил, что удивлен таким суровым приговором суда, а защитник украинца вообще пригрозил эмигрировать из Италии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как известно, прокурор Андреа Дзанончелли просил суд дать Маркиву 17 лет заключения. Он мотивировал свое решение смягчающими обстоятельствами (Маркив не имел судимости, и хорошо себя вел во время процесса, - ред.).

Однако суд присяжных отверг эти обстоятельства и признал, что Маркив играл ключевую роль в убийстве итальянского репортера.

Как сообщает издание, адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, ему вызвали скорую.

Адвокат сказал, что это ему суд вынес вердикт, чтобы он эмигрировал из Италии. Делла Валле отметил, что не согласен с решением, назвав его нелогичным. Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "более компетентный судья".

"Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан. Впервые в Италии осудили иностранного солдата, который воевал за рубежом", - сказал Делла Валле.

Сегодня в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован.