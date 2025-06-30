Пропаганда РФ готовит новую информационную кампанию против Украины после саммита ЕС – ЦПД
В ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины. Также Кремль активизирует фейки о мобилизации и "терроризме", сообщает Центр противодействия дезинформации.
Усиление пропаганды и манипуляций вокруг стремления Украины к интеграции в ЕС
Центр прогнозирует продолжение кампании российской пропаганды против вступления Украины в ЕС после саммита Совета Европы.
Прокремлевские медиа будут распространять сообщения о "угрозе" для Европы в связи с интеграцией Украины, угрожать дестабилизацией, использовать аргументы о "неоднозначности" в ЕС и "экономической невыгодности" членства Украины.
Цель — подорвать доверие к ЕС и посеять страх среди европейцев.
Распространение нарративов об Украине как о государстве-террористе"
Ожидается усиление риторики об Украине как о "failed state", которое якобы прибегает к терроризму. Россия будет называть удары по своим объектам "террористическими актами".
Цель – убедить внешнюю аудиторию в том, что Украина не обороняется, а "нападает" и применяет "террористическую тактику".
Распространение антимобилизационных нарративов с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Россия продолжит дискредитацию мобилизации с помощью фейков о "массовом недовольстве", жестких задержаниях (часто инсценированных) и призывах к сопротивлению.
Цель – деморализовать общество и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Саммит БРИКС и спекуляции в отношении Запада
Ожидается активное продвижение месседжей о БРИКС как об "альтернативе Западу", борьбе с долларом, успешном расширении и экономической независимости от западных институтов.
Подчеркивается, что именно БРИКС, а не G7, представляет "большинство человечества".
Усиление информационных кампаний по вопросам санкций ЕС
Россия будет дискредитировать 18-й пакет санкций ЕС, заявляя о его "неэффективности" и "русофобии".
Пропаганда будет продвигать тезисы о том, что санкции бьют по ЕС, а экономика РФ якобы растет. Также ожидается распространение сообщений о "разломе" в ЕС.
Манипуляции вокруг вопросов безопасности в Европе и отрицание угрозы со стороны России
Россия будет продвигать сообщения о том, что НАТО якобы готовится к войне, а Европа – к агрессии против России.
Особое внимание будет уделено странам Балтии. Пропагандисты будут обвинять Запад в "провоцировании большой войны".
Информационная активность в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном
Российские пропагандистские СМИ и сети аккаунтов в социальных сетях могут продолжать распространять антиамериканскую и антизападную риторику в результате эскалации между США, Израилем и Ираном.
Цель – закрепить позитивное отношение к РФ в странах Ближнего Востока, Северной Африки и остального Глобального Юга.
Усиление попыток дискредитации политического руководства Армении
Россия продолжит распространять нарративы о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян совершает наступление на Армянскую апостольскую церковь и преследует оппозицию.
Также речь пойдет о "вмешательстве Запада" во внутренние дела страны.
Усиление антиукраинской риторики накануне дня независимости Беларуси
Ожидается усиление антиукраинской пропаганды со стороны белорусских и российских СМИ до 3 июля. Обвинения будут касаться "террористических актов", угроз суверенитету и "сговора" с Западом.
Цель – мобилизация населения вокруг режима Александра Лукашенко.
Информационные атаки РФ против Азербайджана
Россия усилит кампанию против Азербайджана после инцидента в Екатеринбурге, где во время спецоперации были убиты два гражданина азербайджанского происхождения.
Пропаганда будет развивать нарративы о "этнической мафии", "вмешательстве в дела РФ" и "сговоре с Турцией".
- 9 июня ЦПД предупредило о подготовке Россией масштабной информационной кампании против Украины и Запада, которая будет содержать обвинения ВСУ в "зверствах" и "террористических актах" на территории России.