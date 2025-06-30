Пропаганда РФ готовит новую информационную кампанию против Украины после саммита ЕС – ЦПД

В ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины. Также Кремль активизирует фейки о мобилизации и "терроризме", сообщает Центр противодействия дезинформации.

Усиление пропаганды и манипуляций вокруг стремления Украины к интеграции в ЕС

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Центр прогнозирует продолжение кампании российской пропаганды против вступления Украины в ЕС после саммита Совета Европы.

Прокремлевские медиа будут распространять сообщения о "угрозе" для Европы в связи с интеграцией Украины, угрожать дестабилизацией, использовать аргументы о "неоднозначности" в ЕС и "экономической невыгодности" членства Украины.

Цель — подорвать доверие к ЕС и посеять страх среди европейцев.

Распространение нарративов об Украине как о государстве-террористе"

Ожидается усиление риторики об Украине как о "failed state", которое якобы прибегает к терроризму. Россия будет называть удары по своим объектам "террористическими актами".

Цель – убедить внешнюю аудиторию в том, что Украина не обороняется, а "нападает" и применяет "террористическую тактику".

Распространение антимобилизационных нарративов с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Россия продолжит дискредитацию мобилизации с помощью фейков о "массовом недовольстве", жестких задержаниях (часто инсценированных) и призывах к сопротивлению.

Цель – деморализовать общество и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Саммит БРИКС и спекуляции в отношении Запада

Ожидается активное продвижение месседжей о БРИКС как об "альтернативе Западу", борьбе с долларом, успешном расширении и экономической независимости от западных институтов.

Подчеркивается, что именно БРИКС, а не G7, представляет "большинство человечества".

Усиление информационных кампаний по вопросам санкций ЕС

Россия будет дискредитировать 18-й пакет санкций ЕС, заявляя о его "неэффективности" и "русофобии".

Пропаганда будет продвигать тезисы о том, что санкции бьют по ЕС, а экономика РФ якобы растет. Также ожидается распространение сообщений о "разломе" в ЕС.

Манипуляции вокруг вопросов безопасности в Европе и отрицание угрозы со стороны России

Россия будет продвигать сообщения о том, что НАТО якобы готовится к войне, а Европа – к агрессии против России.

Особое внимание будет уделено странам Балтии. Пропагандисты будут обвинять Запад в "провоцировании большой войны".

Информационная активность в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном

Российские пропагандистские СМИ и сети аккаунтов в социальных сетях могут продолжать распространять антиамериканскую и антизападную риторику в результате эскалации между США, Израилем и Ираном.

Цель – закрепить позитивное отношение к РФ в странах Ближнего Востока, Северной Африки и остального Глобального Юга.

Усиление попыток дискредитации политического руководства Армении

Россия продолжит распространять нарративы о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян совершает наступление на Армянскую апостольскую церковь и преследует оппозицию.

Также речь пойдет о "вмешательстве Запада" во внутренние дела страны.

Усиление антиукраинской риторики накануне дня независимости Беларуси

Ожидается усиление антиукраинской пропаганды со стороны белорусских и российских СМИ до 3 июля. Обвинения будут касаться "террористических актов", угроз суверенитету и "сговора" с Западом.

Цель – мобилизация населения вокруг режима Александра Лукашенко.

Информационные атаки РФ против Азербайджана

Россия усилит кампанию против Азербайджана после инцидента в Екатеринбурге, где во время спецоперации были убиты два гражданина азербайджанского происхождения.

Пропаганда будет развивать нарративы о "этнической мафии", "вмешательстве в дела РФ" и "сговоре с Турцией".

9 июня ЦПД предупредило о подготовке Россией масштабной информационной кампании против Украины и Запада, которая будет содержать обвинения ВСУ в "зверствах" и "террористических актах" на территории России.