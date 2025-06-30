Російська пропаганда готує нову інформаційну кампанію проти України після саміту ЄС – ЦПД

Пропагандистська кампанія Росії охопить кілька напрямів для дискретизації України

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У найближчі два тижні російська пропаганда посилить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України. Також Кремль активізує фейки про мобілізацію та "тероризм", повідомляє Центр протидії дезінформації.

Активізація пропаганди та маніпуляцій навколо прагнення України до інтеграції в ЄС

Центр прогнозує продовження кампанії російської пропаганди проти вступу України до ЄС після саміту Ради Європи.

Прокремлівські медіа поширюватимуть меседжі про "загрозу" для Європи через інтеграцію України, погрожуватимуть дестабілізацією, використовуватимуть аргументи про "неодностайність" у ЄС і "економічну непривабливість" членства України.

Мета – послабити довіру до ЄС і викликати страхи серед європейців.

Просування наративів про Україну як "державу-терориста"

Очікується посилення риторики про Україну як "failed state", що нібито вдається до тероризму. Росія називатиме удари по її об’єктах "терористичними актами".

Мета – переконати зовнішню аудиторію, що Україна не обороняється, а "нападає" й застосовує "терористичну тактику".

Просування антимобілізаційних наративів з метою дестабілізації ситуації в Україні

Росія продовжить дискредитацію мобілізації через фейки про "масове невдоволення", жорсткі затримання (часто інсценовані) і заклики до спротиву.

Мета – деморалізувати суспільство та розхитати ситуацію всередині країни.

Саміт БРІКС і спекуляції щодо Заходу

Очікується активне просування меседжів про БРІКС як "альтернативу Заходу", боротьбу з доларом, успішне розширення та економічну незалежність від західних інститутів.

Наголос на тому, що саме БРІКС, а не G7, представляє "більшість людства".

Активізація інформаційних кампаній щодо санкцій ЄС

РФ дискредитуватиме 18-й пакет санкцій ЄС, заявлятиме про його "неефективність" і "русофобію".

Пропаганда просуватиме тези про те, що санкції б’ють по ЄС, а економіка РФ нібито зростає. Очікується також поширення меседжів про "розкол" у ЄС.

Маніпуляції навколо питань безпеки в Європі та заперечення загрози з боку Росії

Росія просуватиме меседжі, що НАТО нібито готується до війни, а Європа – до агресії проти Росії.

Окрему увагу приділятимуть країнам Балтії. Пропагандисти звинувачуватимуть Захід у "провокуванні великої війни".

Інформаційна активність унаслідок ескалації між США та Іраном

Російські пропагандистські медіа та мережі акаунтів у соціальних мережах можуть продовжувати поширювати антиамериканську та антизахідну риторику за підсумком ескалації між США, Ізраїлем та Іраном.

Мета – закріпити позитивне ставлення до РФ у країнах Близького Сходу, Північної Африки та решти Глобального Півдня.

Активізація зусиль з дискредитації політичного керівництва Вірменії

Росія продовжить поширювати наративи про те, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян здійснює наступ на Вірменську апостольську церкву та переслідує опозицію.

Також ітиметься про "втручання Заходу" у справи країни.

Активізація антиукраїнської риторики напередодні Дня незалежності Білорусі

До 3 липня очікується зростання антиукраїнської пропаганди з боку білоруських і російських медіа. Звинувачення стосуватимуться "терактів", загроз для суверенітету та "змови" з Заходом.

Мета – мобілізація населення навколо режиму Олександра Лукашенка.

Інформаційні атаки РФ проти Азербайджану

Росія посилить кампанію проти Азербайджану після інциденту в Єкатеринбурзі, де під час спецоперації росіян було вбито двох громадян азербайджанського походження.

Пропаганда розвиватиме наративи про "етнічну мафію", "втручання у справи РФ" і "змову з Туреччиною".

9 червня ЦПД попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної кампанії проти України та Заходу, що міститиме звинувачення ЗСУ у "звірствах" і "терактах" на території Росії.