ЦПД: Росія готує масштабну інформаційну кампанію проти України та Заходу

ЦПД попереджає про нову хвилю російських інформаційних операцій у другій половині червня

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Російська пропаганда в найближчі два тижні розпочне нові інформаційні операції, спрямовані на підрив довіри до переговорної групи від України в Стамбулі. Також Кремль активізує спроби залякування західних партнерів та нагнітання страху серед українців у прифронтових регіонах, пише Центр протидії дезінформації.

Дискредитація української переговорної групи в Стамбулі

Центр прогнозує, що російська пропаганда продовжить кампанію з дискредитації української переговорної групи у Стамбулі. Основний фокус буде спрямовано на підрив довіри як усередині українського суспільства, так і серед міжнародних партнерів.

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Через західні канали транслюватимуться меседжі про нібито "неконструктивність" української сторони та "затягування" процесу перемовин.

Поширення наративу про нібито "український тероризм"

Російська пропаганда звинувачуватиме Збройні Сили України у "звірствах" і "терактах" на території Росії, зокрема у зв’язку з операцією "Павутина", внаслідок якої було уражено військові аеродроми.

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Удари по легітимних цілях Росії подаватимуться як "терористичні". Також імовірні показові затримання нібито "українських диверсантів" чи "терористів".

Дискредитація держави та спецслужб

Після успішної операції "Павутина" у російському медіапросторі з’явилися тези про загрозу України для США.

"Нібито Україна може використати цей досвід для проведення спецоперацій на території Штатів або поділитись відповідними технологіями із терористичними угрупуваннями", – повідомляє ЦПД.

Також з’являються меседжі про нібито зовнішнє управління Служби безпеки України з боку США чи Британії та неспроможність України самостійно реалізовувати складні спецоперації.

Відповідно, таким чином пропаганда підтримуватиме тезу Росії про узалежнену Україну, "failed state".

Маніпуляції навколо саміту НАТО

Пропаганда Росії посилить наративи про "втому Заходу" від війни, "розчарування в українському керівництві" та "розкол усередині Альянсу".

Також поширюватимуться тези про "нездатність НАТО гарантувати безпеку" та "зниження пріоритетності України" для США.

"Метою цих маніпуляцій буде спроба підірвати довіру до євроатлантичної єдності, деморалізувати українське суспільство і водночас мобілізувати проросійські настрої у західному інформаційному середовищі", – зазначають аналітики.

Маніпуляції навколо обміну полоненими та тілами загиблих

Основні зусилля російської пропаганди буде спрямовано на поширення кількох ключових наративів: "Україна застосовує тортури до полонених і порушує міжнародне гуманітарне право", "кількість українських військових у російському полоні в рази перевищує кількість росіян у полоні України", "Україна зриває обміни полоненими".

Також поширюватимуться наративи про нібито відмову України забирати тіла своїх військових, щоб не платити "сім’ям компенсації" тощо.

Ситуація на фронті, нагнітання страху та провокування розколу

Ворожа пропаганда цілеспрямовано нагнітатиме обстановку, поширюючи перебільшені повідомлення про "стрімке просування" російських військ у різних секторах фронту.

Особливу увагу буде приділено поширенню новин про загрозу захоплення нових територій, включно з великими населеними пунктами.

Також очікується, що Росія активізує психологічні операції проти військовослужбовців Сил оборони України.

"Можливі кампанії із закликами до українських бійців здаватися в полон, а також поширення нових фейків про "катастрофічні втрати" серед українських військ, зокрема постановочних відео, – зазначають у ЦПД,

Погрози Заходу

Росія продовжить залякувати західних партнерів ядерною риторикою, звинувачуючи їх у "провокуванні третьої світової війни".

Ці сигнали транслюватимуться через офіційні заяви російських дипломатів, а також через контрольовані медіа, експертні платформи та анонімні пропагандистські ресурси, що працюють на західну аудиторію.

Ці висловлювання подаватимуться як докази "агресивних намірів" Європи та НАТО. Особливу увагу приділять Франції та Великій Британії.

Спекуляції навколо вимог України повернути викрадених українських дітей

З одного боку, російська пропаганда стверджуватиме, що насправді російська влада "врятувала українських дітей", вивізши їх із зони бойових дій, з іншого – максимально применшувати кількість вивезених з України дітей та маніпулювати цифрами.

Паралельно очікується посилення вкидання російською пропагандою відвертих фейків щодо нібито "злочинів України проти дітей Донбасу", "торгівлю дітьми на Захід з боку України", "торгівлю органами" тощо.

Місяць гордості (Pride Month)

У червні Росія активізує спроби розколоти суспільства демократичних країн, звинувачуючи Захід в "агресивному нав’язуванні" ЛГБТ-цінностей.

У країнах Глобального Півдня це подаватимуть як "моральну деградацію", протиставляючи "традиційні цінності" Росії.

Дискредитація саміту G7

Основними цілями таких кампаній можуть стати послаблення міжнародної підтримки України, а також просування меседжів про нібито втрату ефективності та впливовості G7 як глобального формату.

Росіяни поширюватимуть меседжі про "втрату впливовості" G7, "подвійні стандарти" та "нещирість" Заходу.

"Така риторика може мати на меті представити G7 як морально скомпрометований клуб, що оперує вибірковою гуманністю, тим самим підірвавши легітимність західної позиції не лише щодо України, але й у ширшому міжнародному контексті", – підсумували в ЦПД.

26 травня повідомлялося, що Росія поширює фейк про розміщення зброї ЗСУ в житлових будинках і заборону евакуації мирного населення.

29 травня ЦПД повідомляв, що Кремль намагається представити Україну як "загрозу безпеці" Африці.