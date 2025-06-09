ЦПД: Россия готовит масштабную информационную кампанию против Украины и Запада

ЦПД предупреждает о новой волне российских информационных операций во второй половине июня

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Российская пропаганда в ближайшие две недели приступит к новым информационным операциям, направленным на подрыв доверия к переговорной группе от Украины в Стамбуле. Также Кремль активизирует попытки устрашения западных партнеров и нагнетание страха среди украинцев в прифронтовых регионах, пишет Центр противодействия дезинформации.

Дискредитация украинской переговорной группы в Стамбуле

Центр прогнозирует, что российская пропаганда продолжит кампанию по дискредитации украинской переговорной группы в Стамбуле. Основной фокус будет направлен на подрыв доверия как внутри общества, так и среди международных партнеров.

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Через западные каналы будут транслироваться месседжи о якобы "неконструктивности" украинской стороны и "затягивании" процесса переговоров.

Распространение нарратива о якобы "украинском терроризме"

Российская пропаганда будет обвинять Вооруженные Силы Украины в "зверствах" и "терактах" на территории России, в частности в связи с операцией "Паутина", в результате которой были поражены военные аэродромы.

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Удары по легитимным целям России будут представляться как "террористические". Также вероятны показательные задержания якобы "украинских диверсантов" или "террористов".

Дискредитация государства и спецслужб

После успешной операции "Паутина" в российском медиапространстве появились тезисы об угрозе Украины для США.

"Вроде бы Украина может использовать этот опыт для проведения спецопераций на территории Штатов или поделиться соответствующими технологиями с террористическими группировками", – сообщает ЦПД.

Также появляются месседжи о якобы внешнем управлении Службы безопасности Украины со стороны США или Британии и несостоятельности Украины самостоятельно реализовывать сложные спецоперации.

Соответственно, таким образом пропаганда будет поддерживать тезис России о зависимой Украине, failed state.

Манипуляции вокруг саммита НАТО

Пропаганда России усилит нарративы об "усталости Запада" от войны, "разочаровании в украинском руководстве" и "расколе внутри Альянса".

Также будут распространяться тезисы о "неспособности НАТО обеспечить безопасность" и "снижение приоритетности Украины" для США.

"Целью этих манипуляций будет попытка подорвать доверие к евроатлантическому единству, деморализовать украинское общество и одновременно мобилизовать пророссийские настроения в западной информационной среде", – отмечают аналитики.

Манипуляции вокруг обмена пленными и телами погибших

Основные усилия российской пропаганды будут направлены на распространение нескольких ключевых нарративов: "Украина применяет пытки к пленным и нарушает международное гуманитарное право", "количество украинских военных в российском плену в разы превышает количество россиян в плену Украины", "Украина срывает обмен пленными".

Также будут распространяться нарративы о якобы отказе Украины забирать тела своих военных, чтобы не платить "семьям компенсации" и тому подобное.

Ситуация на фронте, нагнетание страха и провокация раскола

Враждебная пропаганда будет целенаправленно нагнетать обстановку, распространяя преувеличенные сообщения о "стремительном продвижении" российских войск в разных секторах фронта.

Особое внимание будет уделено распространению новостей об угрозе захвата новых территорий, включая обширные населенные пункты.

Также ожидается, что Россия активизирует психологические операции против военнослужащих сил обороны Украины.

"Возможны кампании с призывами к украинским бойцам сдаваться в плен, а также распространение новых фейков о "катастрофических потерях" среди украинских войск, в частности постановочных видео", – отмечают в ЦПД.

Угрозы Запада

Россия продолжит запугивать западных партнеров ядерной риторикой, обвиняя их в "провокации третьей мировой войны".

Эти сигналы будут транслироваться через официальные заявления российских дипломатов, а также через контролируемые медиа, экспертные платформы и анонимные пропагандистские ресурсы, работающие на западную аудиторию.

Эти высказывания будут представлены как доказательства "агрессивных намерений" Европы и НАТО. Особое внимание будет уделено Франции и Великобритании.

Спекуляции вокруг требований Украины вернуть похищенных детей

С одной стороны, российская пропаганда будет утверждать, что на самом деле российские власти "спасли украинских детей", вывезя их из зоны боевых действий, с другой – максимально преуменьшать количество вывезенных из Украины детей и манипулировать цифрами.

Параллельно ожидается усиление вброса российской пропагандой откровенных фейков относительно якобы "преступлений Украины против детей Донбасса", "торговля детьми на Запад со стороны Украины", "торговля органами" и т.д.

Месяц гордости (Pride Month)

В июне Россия активизирует попытки расколоть общества демократических стран, обвиняя Запад в "агрессивном навязывании" ЛГБТ-ценностей.

В странах Глобального Юга это будут преподносить как "нравственную деградацию", противопоставляя "традиционные ценности" России.

Дискредитация саммита G7.

Основными целями таких кампаний могут стать ослабление международной поддержки Украины, а также продвижение месседжей о якобы утрате эффективности и влиятельности G7 как глобального формата.

Россияне будут распространять месседжи о "потере влиятельности" G7, "двойных стандартах" и "неискренности" Запада.

"Такая риторика может преследовать цель представить G7 как морально скомпрометированный клуб, оперирующий выборочной гуманностью, тем самым подорвав легитимность западной позиции не только в отношении Украины, но и в более широком международном контексте", – подытожили в ЦПД.

26 мая сообщалось, что Россия распространяет фейк о размещении оружия ВСУ в жилых домах и запрещении эвакуации мирного населения.

29 мая ЦПИ сообщал, что Кремль пытается представить Украину как "угрозу безопасности" Африке.