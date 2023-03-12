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Пропаганда РФ пытается действовать через европейских пацифистов – разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 17:49
Пропаганда РФ пытается действовать через европейских пацифистов – разведка Польши - Фото
Станислав Жарын (Фото - EPA)

Российская пропаганда пытается использовать в интересах страны-агрессора нарративы ложного пацифизма. Об этом заявил в Twitter уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын. 

По мнению спецслужб Польши, ответственных за информационную безопасность, Россия применяет нарративы "ложного пацифизма" для того, чтобы склонить на свою сторону часть мирового общественного мнения. 

Жарын отмечает, что поскольку Россия заинтересована в "перемирии" в Украине, пропаганда РФ усилила информационную поддержку движений европейских пацифистов, которые выступают с идеями немедленной остановки боевых действий из соображений  гуманности. 

"Однако воплощение таких идей приведет к тому, что Россия может одержать быструю победу над Украиной", – считает Жарын.  

Он отмечает, что в Польше также есть публицисты, тезисы которых "согласуются с направлением российской пропаганды", которые "обвиняет правительство Польши, Запад и США в провоцировании войны и призывает к партнерству с Россией".

"Подобные действия являются частью механизмов психологического давления, цель которого – заставить Запад отказаться от поддержки Украины", – считает Жарын.

Сергій Бережний
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станислав жарын разведка польши польша пацифизм пропаганда россии
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