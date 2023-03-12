Пропаганда РФ пытается действовать через европейских пацифистов – разведка Польши

Российская пропаганда пытается использовать в интересах страны-агрессора нарративы ложного пацифизма. Об этом заявил в Twitter уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

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По мнению спецслужб Польши, ответственных за информационную безопасность, Россия применяет нарративы "ложного пацифизма" для того, чтобы склонить на свою сторону часть мирового общественного мнения.

Жарын отмечает, что поскольку Россия заинтересована в "перемирии" в Украине, пропаганда РФ усилила информационную поддержку движений европейских пацифистов, которые выступают с идеями немедленной остановки боевых действий из соображений гуманности.

"Однако воплощение таких идей приведет к тому, что Россия может одержать быструю победу над Украиной", – считает Жарын.

Он отмечает, что в Польше также есть публицисты, тезисы которых "согласуются с направлением российской пропаганды", которые "обвиняет правительство Польши, Запад и США в провоцировании войны и призывает к партнерству с Россией".

"Подобные действия являются частью механизмов психологического давления, цель которого – заставить Запад отказаться от поддержки Украины", – считает Жарын.

Папа римский Франциск хотел поехать в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным в начале вторжения РФ в Украину, однако получил отказ.

13 февраля 2023 года в польской разведке прогнозировали, что Россия будет использовать православную церковь на международном уровне для легитимации войны РФ против Украины.

Сергій Бережний

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