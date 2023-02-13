UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия будет использовать церковь для легитимации своей войны в мире – спецслужбы Польши

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:13
Россия будет использовать церковь для легитимации своей войны в мире – спецслужбы Польши - Фото
Патриарх Кирилл (Гундяев) Фото: LIGA.net

В польской разведке прогнозируют, что Россия будет использовать православную церковь на международном уровне для легитимации войны РФ против Украины. Об этом заявил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Следует ожидать, что православная церковь может быть использована на международном уровне для легитимации войны, а также для поляризации и радикализации западных обществ, в которых действует церковь. Это типичный modus operandi (метод действия), используемый для гибридных атак против западных стран", – заявил Жарын.

Он подчеркнул, что Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом РПЦ Кириллом", долгие годы был функционером российского режима, и он "человек власти с очень важной функцией для режима".

Жарын заявил, что действия Гундяева – это попытка использовать религиозные манипуляции для консолидации общества, попытка представить российский агрессивный империализм как "борьбу добра и зла" и попытка исказить образ России, представляемой им как "убежище нравственных ценностей".

По словам представителя польской разведки, симптоматично, что РПЦ недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, которые использовались, чтобы показать, что православные общины за пределами России якобы поддерживают действия РФ против Украины.

Читайте также: Нынешний "патриарх РПЦ" был шпионом в Швейцарии в 1970-х годах – рассекреченные архивы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир гундяев рпц патриарх кирилл станислав жарын война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 