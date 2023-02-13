Россия будет использовать церковь для легитимации своей войны в мире – спецслужбы Польши

В польской разведке прогнозируют, что Россия будет использовать православную церковь на международном уровне для легитимации войны РФ против Украины. Об этом заявил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын.

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"Следует ожидать, что православная церковь может быть использована на международном уровне для легитимации войны, а также для поляризации и радикализации западных обществ, в которых действует церковь. Это типичный modus operandi (метод действия), используемый для гибридных атак против западных стран", – заявил Жарын.

Он подчеркнул, что Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом РПЦ Кириллом", долгие годы был функционером российского режима, и он "человек власти с очень важной функцией для режима".

Жарын заявил, что действия Гундяева – это попытка использовать религиозные манипуляции для консолидации общества, попытка представить российский агрессивный империализм как "борьбу добра и зла" и попытка исказить образ России, представляемой им как "убежище нравственных ценностей".

По словам представителя польской разведки, симптоматично, что РПЦ недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, которые использовались, чтобы показать, что православные общины за пределами России якобы поддерживают действия РФ против Украины.

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Оксана Житнюк

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