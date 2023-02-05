Нынешний "патриарх РПЦ" был шпионом в Швейцарии в 1970-х годах – рассекреченные архивы

Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом РПЦ Кириллом", в 1970-х годах был агентом советской разведки в Швейцарии. Материалы об этом есть в рассекреченных полицейских архивах, пишет Tages-Anzeiger.

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Как напоминает TheInsider, что в 1971 году Гундяев в возрасте 24 лет стал официальным представителем Московского патриархата РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве.

Журналисты Tages-Anzeiger ознакомились с документами к архивам швейцарской федеральной полиции за период с 1969 по 1989 год и утверждают, что связь Гундяева с КГБ документально подтверждается. Его заданием было собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу. После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии.

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