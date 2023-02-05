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Нынешний "патриарх РПЦ" был шпионом в Швейцарии в 1970-х годах – рассекреченные архивы

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 23:08
Нынешний
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом РПЦ Кириллом", в 1970-х годах был агентом советской разведки в Швейцарии. Материалы об этом есть в рассекреченных полицейских архивах, пишет Tages-Anzeiger.

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Как напоминает TheInsider, что в 1971 году Гундяев в возрасте 24 лет стал официальным представителем Московского патриархата РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве.

Журналисты Tages-Anzeiger ознакомились с документами к архивам швейцарской федеральной полиции за период с 1969 по 1989 год и утверждают, что связь Гундяева с КГБ документально подтверждается. Его заданием было собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу. После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии.

Читайте также: РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер 

Сергій Бережний
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владимир гундяев патриарх кирилл глава РПЦ агент КГБ Швейцария
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