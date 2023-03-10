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Папа римский Франциск хотел поехать к Путину из-за войны. Лавров поблагодарил и отказал

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10.03.2023, 08:42
Папа римский Франциск хотел поехать к Путину из-за войны. Лавров поблагодарил и отказал - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск хотел поехать в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным в начале большой войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому каналу RSI, которое цитирует Vatican News.

По его словам, он бы говорил с Путиным также, как говорит публично, а диктатор является "образованным" человеком.

Он отметил, что на второй день большой войны пошел в посольство РФ в Ватикане, чтобы сказать о готовности поехать в Москву, если Путин даст ему окно для переговоров. 

Франциск сказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал ему "спасибо, но сейчас не время". 

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — заявил понтифик.

Читайте также: Папа римский хочет посетить Киев, но условий для визита еще не возникло — Ватикан

Дмитро Гриниченко
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