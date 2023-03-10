Папа римский Франциск хотел поехать к Путину из-за войны. Лавров поблагодарил и отказал

Папа римский Франциск хотел поехать в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным в начале большой войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому каналу RSI, которое цитирует Vatican News.

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По его словам, он бы говорил с Путиным также, как говорит публично, а диктатор является "образованным" человеком.

Он отметил, что на второй день большой войны пошел в посольство РФ в Ватикане, чтобы сказать о готовности поехать в Москву, если Путин даст ему окно для переговоров.

Франциск сказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал ему "спасибо, но сейчас не время".

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — заявил понтифик.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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Дмитро Гриниченко

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