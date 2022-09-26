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Пропаганда РФ пытается обвинить Украину в стрельбе в школе Ижевска — Центр при СНБО

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 18:15
Пропаганда РФ пытается обвинить Украину в стрельбе в школе Ижевска — Центр при СНБО - Фото
Скриншот с видео

Российская пропаганда использует трагедию с расстрелом детей в ижевской школе для продвижения нарратива "Украина – государство-террорист". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"После установления личности психически больного террориста, оказавшегося выпускником указанной школы, пропагандисты обнародовали фото десятка новеньких магазинов с патронами к пистолету с надписью "ненависть" и нашивки на одежде с изображением свастики. Ответственность за массовое убийство возлагают якобы на украинское сообщество RAMP (Russian amoral murder portrait)", – говорится в сообщении.

В Центре привели основные положения пропагандистов: "Во всех чрезвычайных событиях в России есть "тень западных кукловодов" и следует ожидать новых страшных событий в ближайшее время".

"Освещение гибели детей в контексте действий Украины преследует цель оправдать эскалацию российской агрессии из-за страшных инфоповодов с дегуманизацией украинцев и свидетельствует о неспособности признания собственных поражений", – отметили в ЦПД.

  • В российском Ижевске утром бывший ученик школы №88 устроил там стрельбу, убив 15 человек, среди которых 11 детей.

Вадим Ребрина
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Ижевск пропаганда дезинформация терроризм снбо
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