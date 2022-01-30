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Пропавшие вблизи Крыма рыбаки нашлись – их не захватывали, дрейфовали на сломанном катере

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 23:42
Пропавшие вблизи Крыма рыбаки нашлись – их не захватывали, дрейфовали на сломанном катере - Фото
Антон Кориневич (Фото: ФБ Кориневича)

Украинские рыбаки, о пропаже которых 28 января сообщила омбудсмен Людмила Денисова, нашлись. Сейчас они в Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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"Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице", – написал Кориневич.

Денисова сообщала, что рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января в Черное море и не вернулись. По предварительной информации омбудсмена, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму и рыбаков захватили российские пограничники.

Кориневич написал, что у катера заглох двигатель и он дрейфовал в море, рыбаки сейчас в больнице.

"По словам, катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было", – написал Кориневич.

В комментариях к посту его спросили, откуда ранее появилась информация о Щелкино. 

Кориневич ответил: "Якобы такую информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но эта информация официально не подтверждалась".

Пропавшие вблизи Крыма рыбаки нашлись – их не захватывали, дрейфовали на сломанном катере
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Крым рыбаки Людмила Денисова антон кориневич
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