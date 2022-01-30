Пропавшие вблизи Крыма рыбаки нашлись – их не захватывали, дрейфовали на сломанном катере

Украинские рыбаки, о пропаже которых 28 января сообщила омбудсмен Людмила Денисова, нашлись. Сейчас они в Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице", – написал Кориневич.

Денисова сообщала, что рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января в Черное море и не вернулись. По предварительной информации омбудсмена, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму и рыбаков захватили российские пограничники.

Кориневич написал, что у катера заглох двигатель и он дрейфовал в море, рыбаки сейчас в больнице.

"По словам, катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было", – написал Кориневич.

В комментариях к посту его спросили, откуда ранее появилась информация о Щелкино.

Кориневич ответил: "Якобы такую информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но эта информация официально не подтверждалась".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

21 января президент Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции, принятые на заседании СНБО 30 декабря 2021 года против ряда российских граждан, представителей оккупационной администрации Крыма и так называемых судей.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.