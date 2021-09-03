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Просил $400 000 – сошлись на $200 000. Экс-главу Черновицкого облсовета ждет суд за взятку

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 14:31
Просил $400 000 – сошлись на $200 000. Экс-главу Черновицкого облсовета ждет суд за взятку - Фото
Иван Мунтян (Фото - Facebook Мунтяна)

Бывшего главу Черновицкого облсовета будут судить за $180 000 взятки, которую он получил от предпринимателя за передачу в аренду оздоровительного комплекса. При этом изначально он хотел  $400 000, а "сошлись" на  $200 000, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования и передаче в суд дела бывшего председателя Черновицкого облсовета и частного предпринимателя, который дал взятку.

По данным следствия, в июле 2019-го глава Черновицкого облсовета просил у местного предпринимателя $400 000 взятки, но в итоге "сошлись" на $200 000. За эти деньги он обещал "помощь" в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Как уточняет НАБУ, речь идет о санатории Брусница в Черновицкой области (находится в коммунальной собственности).

С августа по октябрь 2019-го детективы задокументировали получение главой Черновицкого облсовета части обещанной суммы – $180 000.

САП и НАБУ не называет имени чиновника, однако председателем Черновицкого облсовета в этот период был Иван Мунтян.

Опубликовано видео с записями разговоров бывшего главы облсовета с предпринимателем, а также кадры заседаний сессий облсовета под председательством Мунтяна, где решался вопрос Брусницы:

  • 4 февраля 2020-го чиновнику сообщили о подозрении.
  • 13 февраля ВАКС назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну залог в размере 10 млн гривень, 18 февраля за него внесли эту сумму.

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Оксана Житнюк
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набу взятка сап черновцы облсовет иван мунтян
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