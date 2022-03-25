Против бывшего мэра Изюма и двух действующих депутатов открыто дело за госизмену – ГБР

Против бывшего мэра Изюма, двух действующих депутатов Изюмского горсовета и бывшего работника полиции открыто уголовное производство по факту государственной измены. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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По данным ГБР, подозреваемые перешли на сторону российских оккупантов и стали помогать врагу.

Они передают оккупантам информацию о расположении войск ВСУ, о местных активистах, предпринимателях, участниках теробороны и членах их семей.

Установлено, что бывший мэр Изюма, два действующих депутата горсовета и экс-полицейский активно занимаются дезинформацией местного населения: тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма, а также призывают горожан к сотрудничеству с захватчиками.

Действующий мэр Изюма Валерий Марченко ранее сегодня рассказал о происходящем в городе в видеообращении.

По его словам, на сторону оккупантов перешли депутаты горсовета Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, экс-полицейский Владислав Соколов и бывший мэр Изюма Александр Божков (избирался от Партии регионов).

Наталия Медведева

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