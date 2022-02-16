Против одесского депутата открыли дело по статье о надругательстве над госсимволом: видео
16.02.2022, 21:09
Скриншот с видео
В Одессе полиция открыла уголовное дело после обнаружения в интернете видео, на котором депутат горсовета в зале заседаний собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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В полиции назвали это "надругательством" над государственным символом Украины.
Дело открыто по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) УК.
Полиция не называет фамилии депутата, но, по данным местного издания Думская, на видео — депутат Одесского горсовета от Партии Шария Илья Фрейман.
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