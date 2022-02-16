Против одесского депутата открыли дело по статье о надругательстве над госсимволом: видео

В Одессе полиция открыла уголовное дело после обнаружения в интернете видео, на котором депутат горсовета в зале заседаний собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции назвали это "надругательством" над государственным символом Украины.

Дело открыто по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) УК.

Полиция не называет фамилии депутата, но, по данным местного издания Думская, на видео — депутат Одесского горсовета от Партии Шария Илья Фрейман.

21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и их медиаресурсов. В СНБО считают, что они ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

Сегодня президент расширил санкции против Шария и "Страны"

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.