Противник вынужден закрепляться на невыгодных рубежах – Генштаб

Генштаб обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12:00 11 марта. Отмечается, что противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.

Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Донецкое направление. В ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Донецкое и Таврическое направления. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов.

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Волынь. Сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Полесское направление. Оккупанты не предпринимают активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.

В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

Северское направление. Активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

Слобожанское направление. Противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.

Донецкое и Таврическое направления. Оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы установления контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализованы. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

Лев Шевченко

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