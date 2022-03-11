UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Противник вынужден закрепляться на невыгодных рубежах – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 12:45
Противник вынужден закрепляться на невыгодных рубежах – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото от ОК Север

Генштаб обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12:00 11 марта. Отмечается, что противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.

Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Донецкое направление. В ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Донецкое и Таврическое направления. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Волынь. Сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Полесское направление. Оккупанты не предпринимают активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.

В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

Северское направление. Активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

Слобожанское направление. Противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.

Донецкое и Таврическое направления. Оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы установления контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализованы. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

Лев Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 