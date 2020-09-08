UA

Проведение местных выборов оспорили в Окружном админсуде Киева

08.09.2020, 09:45
Проведение местных выборов оспорили в Окружном админсуде Киева - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Общественная организация "Спасение села" считает, что выборы 25 октября были назначены с нарушениями избирательного кодекса

Иск об отмене местных выборов поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Иск направлен общественной организацией "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села". Директором организации является экс-нардеп Аркадий Корнацкий, баллотировавшийся от Батькивщины и Блока Петра Порошенко.

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов 25 октября, поскольку оно якобы было принято с нарушениями положений избирательного кодекса.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ОАСК местные выборы Аркадий Корнацкий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 