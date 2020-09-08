Проведение местных выборов оспорили в Окружном админсуде Киева

Общественная организация "Спасение села" считает, что выборы 25 октября были назначены с нарушениями избирательного кодекса

Иск об отмене местных выборов поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Иск направлен общественной организацией "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села". Директором организации является экс-нардеп Аркадий Корнацкий, баллотировавшийся от Батькивщины и Блока Петра Порошенко.

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов 25 октября, поскольку оно якобы было принято с нарушениями положений избирательного кодекса.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

В апреле глава партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что местные выборы состоятся в запланированный срок - 25 октября, несмотря на урезанный бюджет.

15 июля Рада приняла постановление о проведении местных выборов 25 октября.

Денис Юдин

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