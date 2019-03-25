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25.03.2019, 16:45

Провокация: пограничники получают смс о "Майдане 3.0" - ГПСУ

Провокация: пограничники получают смс о "Майдане 3.0" - ГПСУ - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинские пограничники получают смс-сообщения от неустановленных лиц с предупреждениями о "Майдан 3.0" и тайно прилетевшем спецназе США, который в "период неопределенности" должен отдать власть министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Слободян отметил, что Госпогранслужба официально заявляет, что ни один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал. По его словам, пограничники находятся на своих рабочих местах и ​​позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них обязанности.

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Спикер ГПСУ призвал не поддаваться провокациям и панике, а в случае, если получения подобных смс - сообщать в правоохранительные органы.

22 марта сообщалось, что в киевском управлении СБУ заявили, что, по их данным, готовится "очередной вброс в информационное пространство", который будет касаться переписки между руководителями СБУ и МВД в преддверии выборов президента.

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Теги: провокация, выборы, арсен аваков, госпогранслужба, сбу
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