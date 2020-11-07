Проявление абсолютного терроризма. Зеленский отреагировал на убийства в Кривом Роге

Президент подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы городов стали более безопасными

Президент Владимир Зеленский назвал проявлением абсолютного терроризма сегодняшнее нападение в Кривом Роге, в результате которого погибли два человека и восемь получили ножевые ранения. Заявление президента опубликовано на его Telegram-канале.

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"Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдание. Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!", – написал Зеленский.

Президент отметил, что новости о подобных трагедиях появляются каждый день, но к ним нельзя привыкнуть.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к выродкам рода человеческого", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы городов стали более безопасными, что превенция преступлений – главная задача для правоохранителей.

"Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как только появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил патрульных, которые оперативно задержали подозреваемого, выразил соболезнования семьям погибших земляков и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге 37-летний мужчина с ножом напал на людей на улице – два человека умерли на месте, восьмерых, в том числе ребенка, госпитализировали с ножевыми ранениями.

Наталия Медведева

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