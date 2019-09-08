Псевдовыборы в Крыму. МИД просит мир усилить давление на Россию

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МИД выражает решительный протест в связи с проведением сегодня Российской Федерацией во временно оккупированном Крыму так называемых местных выборов. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживания диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям", - подчеркивается в заявлении.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов на полуострове.

В пресс-службе представительства Европейского Союза в Украине заявили, что Европейский союз не признает проведенные 8 сентября псевдовыборы в Крыму, сообщают Крым. Реалии.