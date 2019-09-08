Прокуратура Крыма призывает не участвовать в незаконных выборах

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Прокуратура АР Крым призывает жителей временно оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, которые сегодня проводит страна-агрессор Россия. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook.

"Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира", - отметила Диденко.

Она подчеркнула, прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополе. "Также (призывает, - ред.) сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму", - подчеркнула Диденко.

Она напомнила, что в рамках уголовного производства главе "избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти. Указанное лицо объявлено в розыск.