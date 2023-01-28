Публичные заявления России полны дезинформации, например, о потерях в Макеевке – союзники

Публичные заявления России полны дезинформации, как это было с сообщением о количестве уничтоженных оккупантов после удара Сил обороны Украины по общежитию в Макеевке. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 28 января.

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По данным британцев, Россия, скорее всего, потеряла более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года.

"По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", – говорится в отчете.

В британской разведке отметили, что после удара Министерство обороны России предприняло редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив, что погибли 89 человек.

"Официальные лица РФ, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно", – считают в британской разведке.

Подчеркивается, что разница между числом жертв, признанных РФ, и вероятным истинным общим числом подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в публичных заявлениях России.

"Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки в условиях российской культуры "обвинить и уволить", – резюмировали британские разведчики.

31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

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Наталія Медведєва

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