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Пункта об автономии Донбасса нет в Минских соглашениях – Сайдик

Пункта об автономии Донбасса нет в Минских соглашениях – Сайдик - Фото
Мартин Сайдик (фото — ЕРА)
19.01.2020, 21:00

По словам экс-представителя ОБСЕ а Минске, особый статус Донбасса возможен только в рамках децентрализации и только после деоккупации

Минскими соглашениями не предусматривается предоставление автономии временно оккупированным территориям Донбасса. Об этом в интервью Die Presse заявил Мартин Сайдик - экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске, передает Укринформ.

"Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - сказал он.

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В то же время он подчеркнул, что Украина готова предоставить особый статус для Донбасса в рамках децентрализации, но только после полного восстановления своего суверенитета над временно оккупированными территориями. Пока "россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом Дне Х".

  • В декабре 2019-го Сайдика на посту представителя ОБСЕ в ТКГ сменила дипломатка из Швейцарии Хейди Грау.

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Донбасс обсе минские соглашения автономия особый статус мартин сайдик
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