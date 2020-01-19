Пункта об автономии Донбасса нет в Минских соглашениях – Сайдик

Мартин Сайдик (фото — ЕРА)

Минскими соглашениями не предусматривается предоставление автономии временно оккупированным территориям Донбасса. Об этом в интервью Die Presse заявил Мартин Сайдик - экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске, передает Укринформ.

"Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - сказал он.

Читайте также: У Зеленского придумали, кто будет представлять ОРДЛО в Минске

В то же время он подчеркнул, что Украина готова предоставить особый статус для Донбасса в рамках децентрализации, но только после полного восстановления своего суверенитета над временно оккупированными территориями. Пока "россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом Дне Х".

В декабре 2019-го Сайдика на посту представителя ОБСЕ в ТКГ сменила дипломатка из Швейцарии Хейди Грау.

Читайте также: Особый статус Донбасса продлен на год. Что это значит и как повлияет на переговоры с РФ