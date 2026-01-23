Пушилину из ДНР сообщили о подозрении по делу о 400 единицах незаконного "наградного" оружия

Обыски (Фото: Нацполиция)

Гауляйтеру террористической организации Донецкая народная республика Денису Пушилину сообщили о подозрении за незаконную передачу более 400 единиц огнестрельного оружия под видом "наградного". Об этом сообщила Нацполиция.

По данным правоохранителей, этим оружием "отмечали" представителей высшего военного и политического руководства России, ключевых коллаборационистов и публичных лиц, которые открыто поддерживают путинский режим.

Следователи установили, что часть оружия изначально была травматическим или пневматическим и не предназначалась для боевого применения. Оно незаконно попадало в Украину из Словакии, где находилось в легальном гражданском обороте и формально не принадлежало к боевому огнестрельному оружию.

По данным правоохранителей, массовые закупки организовывали представители криминальной среды. После этого пистолеты несанкционированно переделывали в боевое огнестрельное оружие.

Полиция установила три группы участников схемы: организаторы закупок и перемещений оружия за границу, лица, которые модифицировали его, и представители криминалитета, которые координировали действия участников, отвечали за финансирование и передачу конечным получателям.

Отдельный канал поступления оружия – временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей. По данным следствия, пистолеты похищали из зданий силовых подразделений и гражданских объектов (банковских и почтовых отделений).

Досудебное расследование проводили вместе с международными партнерами из Польши и Словакии, был привлечен Европол.

20 января был проведен первый этап операции: провели одновременно 23 обыска в пяти регионах – Киевской, Закарпатской, Волынской, Запорожской и Ровенской областях. Были изъяты носители информации, черновые записи, деньги и другие доказательства.

Следствие установило, что Пушилин организовал незаконное завладение огнестрельным оружием, которое не принадлежало России и не могло считаться трофейным по нормам международного гуманитарного права. Впоследствии он передал оружие под видом "наград" другим лицам.

Пушилину сообщили о подозрении в совершении военных преступлений. Санкция предусматривает до 12 лет за решеткой. Продолжается расследование в отношении других участников схемы по признакам статей о незаконном обращении с оружием и создании преступной организации. Максимальное наказание – до 10 лет за решеткой.

Обыски (Фото: Нацполиция)