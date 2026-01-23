Пушиліну з ДНР повідомили про підозру у справі про 400 одиниць незаконної "нагородної" зброї

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Гауляйтеру терористичної організації Донецька народна республіка Денису Пушиліну повідомили про підозру за незаконне передання понад 400 одиниць вогнепальної зброї під виглядом "нагородної". Про це повідомила Нацполіція.

За даними правоохоронців, цією зброєю "відзначали" представників вищого військового та політичного керівництва Росії, ключових колаборантів та публічних осіб, які відкрито підтримують путінський режим.

Слідчі встановили, що частина зброї спочатку була травматичною або пневматичною та не призначалася для бойового застосування. Вона незаконно потрапляла в Україну зі Словаччини, де перебувала у легальному цивільному обігу та формально не належала до бойової вогнепальної зброї.

За даними правоохоронців, масові закупівлі організовували представники кримінального середовища. Після цього пістолети несанкціоновано переробляли в бойову вогнепальну зброю.

Поліція встановила три групи учасників схеми: організатори закупівель та переміщень зброї за кордон, особи, які модифікували її, та представники криміналітету, які координували дії учасників, відповідали за фінансування та передання кінцевим отримувачам.

Окремий канал надходження зброї – тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей. За даними слідства, пістолети викрадали з будівель силових підрозділів і цивільних об’єктів (банківських та поштових відділень).

Досудове розслідування проводили разом із міжнародними партнерами з Польщі та Словаччини, був залучений Європол.

20 січня був проведений перший етап операції: провели одночасно 23 обшуки у п’яти регіонах – Київській, Закарпатській, Волинській, Запорізькій та Рівненській областях. Були вилучені носії інформації, чорнові записи, гроші та інші докази.

Слідство встановило, що Пушилін організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала Росії та не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права. Згодом він передав зброю під виглядом "нагород" іншим особам.

Пушиліну повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Санкція передбачає до 12 років за ґратами. Триває розслідування щодо інших учасників схеми за ознаками статей щодо незаконного поводження зі зброєю та створення злочинної організації. Максимальне покарання – до 10 років за ґратами.

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Обшуки (Фото: Нацполіція)