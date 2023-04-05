Пусть отвечает в Гааге. Лондон заблокировал трансляцию встречи в ООН с участием РФ

Великобритания заблокировала видеотрансляцию инициированной Россией неформальной встречи в ООН по теме похищения государством-террористом детей с территории Украины, которое оккупанты называют "эвакуацией". Об этом в Twitter сообщает представительство Великобритании в ООН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там отметили, что Россия пригласила для участия в брифинге детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, ордер на арест которой недавно выдал Международный уголовный суд из-за ее участия в похищении детей с территории Украины.

В сообщении говорится, что Великобритания заблокировала трансляцию встречи на UNTV.

"Ей (Львовой-Беловой, – ред.) не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", – отметили в британском представительстве.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.