UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пусть отвечает в Гааге. Лондон заблокировал трансляцию встречи в ООН с участием РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 07:51
Пусть отвечает в Гааге. Лондон заблокировал трансляцию встречи в ООН с участием РФ - Фото
Мария Львова-Белова (скриншот видео)

Великобритания заблокировала видеотрансляцию инициированной Россией неформальной встречи в ООН по теме похищения государством-террористом детей с территории Украины, которое оккупанты называют "эвакуацией". Об этом в Twitter сообщает представительство Великобритании в ООН.

Там отметили, что Россия пригласила для участия в брифинге детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, ордер на арест которой недавно выдал Международный уголовный суд из-за ее участия в похищении детей с территории Украины.

В сообщении говорится, что Великобритания заблокировала трансляцию встречи на UNTV.

"Ей (Львовой-Беловой, – ред.) не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", – отметили в британском представительстве.

  • 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН Великобритания львова-белова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 