"Пусть россияне видят – это Украина". ВСУ установили флаг на границе с Россией – видео
22.11.2022, 15:45
Скриншот с видео
Украинские военнослужащие подняли государственный флаг на границе с РФ. Видео опубликовала Отдельная бригада территориальной обороны города Харькова.
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Разведчики вместе с командиром 249-го батальона 127-й отдельной бригады ТрО установили украинский флаг на одной из вышек на участке границы с РФ в Харьковской области.
"Пусть россияне видят, что это наша родная земля, это Украина", – прокомментировал боец.
- В течение сентября украинские силы обороны активно наступали в Харьковской области и освободили десятки населенных пунктов от российских захватчиков. В начале месяца всего за неделю ВСУ почти полностью освободили оккупированную часть области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.
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