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"Пусть россияне видят – это Украина". ВСУ установили флаг на границе с Россией – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 15:45
Скриншот с видео

Украинские военнослужащие подняли государственный флаг на границе с РФ. Видео опубликовала Отдельная бригада территориальной обороны города Харькова.

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Разведчики вместе с командиром 249-го батальона 127-й отдельной бригады ТрО установили украинский флаг на одной из вышек на участке границы с РФ в Харьковской области.

"Пусть россияне видят, что это наша родная земля, это Украина", – прокомментировал боец.

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Оксана Житнюк
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война граница Харьков харьковская область флаг
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