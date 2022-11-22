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Пограничники Беларуси пытаются глушить украинские дроны и перехватывать их – спикер ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 13:48
Пограничники Беларуси пытаются глушить украинские дроны и перехватывать их – спикер ГПСУ - Фото
Андрей Демченко (Скриншот видео)

Беларуские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба за наблюдением за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безуспешно. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По его словам, украинские пограничники используют беспилотники, чтобы отслеживать ситуацию по линии границы и приграничной территории.

"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И не один раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам", – рассказал спикер ГПСУ.

Он сообщил, что Силы обороны продолжают возводить укрепления по линии границы с Беларусью, уничтожают подъездные пути, особенно опасные участки – минируют.

Демченко отметил, что Силы обороны на украино-беларуской границе готовы к любому развитию ситуации, но на данный момент провокации с беларуской стороны не фиксируются.

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  • В Генштабе ВСУ недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Наталія Медведєва
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война беларусь гпсу андрей демченко
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