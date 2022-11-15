Силы обороны готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси: видео
15.11.2022, 13:35
Снимок экрана 2022-11-15 в 13.30.08
В Минобороны сообщили, что Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Белоруссии. Огневое поражение противника начнется, как только он пересечет государственную границу, заявили в ведомстве.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства, отметили в министерстве.
"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом!" – говорится в сообщении.
- 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
Читайте также: Генштаб о тактике при атаке из Беларуси — активная оборона, потери РФ будут "огромными"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии