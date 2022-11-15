UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси: видео

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 13:35
Силы обороны готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси: видео - Фото
Снимок экрана 2022-11-15 в 13.30.08

В Минобороны сообщили, что Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Белоруссии. Огневое поражение противника начнется, как только он пересечет государственную границу, заявили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства, отметили в министерстве.

"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом!" – говорится в сообщении.

  • 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
  • По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца
  • В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

Читайте также: Генштаб о тактике при атаке из Беларуси — активная оборона, потери РФ будут "огромными"

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 