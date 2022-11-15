Силы обороны готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси: видео

В Минобороны сообщили, что Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Белоруссии. Огневое поражение противника начнется, как только он пересечет государственную границу, заявили в ведомстве.

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Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства, отметили в министерстве.

"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом!" – говорится в сообщении.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Вадим Ребрина

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