Путин дал совет Зеленскому

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщают росСМИ.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - отметил Путин.

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Он считает, что Саакашвили якобы был "незаконно лишен гражданств и выслан незаконно из страны".

21 апреля 2019 года, после выборов президента Украины во втором туре и объявления результатов национального экзитпола, Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Также он сказал, что уже купил билет и хочет в Киев.

22 апреля в МВД заявили, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину.

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