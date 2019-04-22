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22.04.2019, 17:13

В МВД прокомментировали планы Саакашвили вернуться в Украину

В МВД прокомментировали планы Саакашвили вернуться в Украину - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-губернатор Одесской области не сможет въехать в Украину до 2021 года

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы МВД со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ведомстве напоминают, что Саакашвили в сентябре 2017-го незаконно пересек границу из Польши в Украину, после чего по решению суда ему запретили въезд в Украину до 2021 года.

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21 апреля, после выборов президента Украины во втором туре и объявления результатов национального экзитпола, Саакашвили заявилчто уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Также он сказал, что уже купил билет и хочет в Киев.

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Теги: киев, мвд, михаил саакашвили
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