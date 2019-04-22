В МВД прокомментировали планы Саакашвили вернуться в Украину

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы МВД со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ведомстве напоминают, что Саакашвили в сентябре 2017-го незаконно пересек границу из Польши в Украину, после чего по решению суда ему запретили въезд в Украину до 2021 года.

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21 апреля, после выборов президента Украины во втором туре и объявления результатов национального экзитпола, Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Также он сказал, что уже купил билет и хочет в Киев.